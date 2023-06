Onu aggiunge la Russia alla 'lista della vergogna'

(ANSA) - NEW YORK, 22 GIU - Le forze armate della Russia e i gruppi armati affiliati sono stati aggiunti alla "lista della vergogna" delle Nazioni Unite per le violazioni dei diritti dei bambini a causa delle loro azioni nel conflitto in Ucraina. E' quanto rivela - secondo fonti diplomatiche - il rapporto annuale del segretario generale dell'Onu che verrà diffuso la settimana prossima. (ANSA).