Migliora la fiducia dei consumatori nell'eurozona a giugno

(ANSA) - BRUXELLES, 22 GIU - Migliora a giugno la fiducia dei consumatori nell'eurozona, in ripresa di 1,3 punti percentuali, e nell'Ue, con 1,1 punti percentuali in più. La stima flash della Commissione Ue vede comunque il dato ben al di sotto della media di lungo periodo con valori a -16,1 nell'area euro e a -17,2 nell'Ue.

A maggio intanto l'indice del sentimento economico Esi è diminuito sia nell'area dell'euro (-2,5 punti a 96,5) e sia nell'Ue (-1,9 punti a 95,2). In calo anche l'indicatore di maggio delle aspettative occupazionali (Eei), sceso di 2,8 punti a 104,7 nell'area euro e di 2,2 punti a 104 in Ue. (ANSA).