Leo, obiettivo cuneo strutturale, meno tasse su straordinari

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Il lavoratore dipendente deve essere aiutato, noi guardiamo al lavoratore dipendente con la stessa attenzione con cui guardiamo alle imprese e agli autonomi". Lo ha assicurato il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, all'assemblea di Assonime, elencando le misure su cui punta il governo: "in aggiunta alle deduzioni per la formazione e ai fringe benefit, per i quali abbiamo elevato il tetto e lo stabilizzeremo, stiamo cercando di rendere strutturale il taglio del cuneo", ha detto indicando anche "la riduzione della tassazione sugli straordinari, sui premi di produzione e sugli straordinari che eccedono una certa soglia". (ANSA).