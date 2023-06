Il co-fondatore OceanGate, sicuro che c'è più tempo per ricerche

(ANSA) - NEW YORK, 22 GIU - La finestra a disposizione per il salvataggio dei cinque passeggeri a bordo del sommergibile disperso sulle tracce del Titanic è più lunga di quanto si possa pensare. Parola di Guillermo Sohnlein, il co-fondatore di OceanGate, la società a cui fa capo il batiscafo Titan, convinto che l'ossigeno può durare di più se l'equipaggio mantiene la calma.

"Oggi è una giornata critica nelle ricerche e nella missione di salvataggio in quanto la fornitura" di ossigeno "inizia a essere limitata. Credo fermamente che la finestra temporale disponibile per i soccorritori sia più lunga di quanto si possa pensare. Continuo a nutrire la mia speranza per il mio amico e il resto dell'equipaggio", ha detto Sohnlein a Insider parlando per la prima volta dall'incidente e riferendosi all'amministratore delegato di OceanGate Stockton Rush, con il quale ha fondato la società nel 2009. Sohnlein non è più coinvolto con l'azienda pur controllandone una quota di minoranza. (ANSA).