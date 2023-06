Il 21 e 22 luglio a Cesena incontro dell'area Bonaccini

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Si riunirà il 21 e 22 luglio a Cesena Energia popolare, l'area che fa riferimento al presidente del Pd e governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Lo comunica lo stesso Bonaccini in un messaggio ai delegati in assemblea.

"Voglio raccogliere l'appello di quanti ci hanno chiesto di non disperdere l'Energia popolare che abbiamo messo nel congresso e farla vivere pienamente nel Pd", scrive il presidente. (ANSA).