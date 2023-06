Al via il processo contro Bolsonaro, rischia l'ineleggibilità

(ANSA) - SAN PAOLO, 22 GIU - Al via il processo del Tribunale superiore elettorale brasiliano che potrebbe dichiarare l'ex presidente Jair Bolsonaro (Pl) ineleggibile per i prossimi otto anni, creando un vuoto di leadership nella mappa politica della destra.

L'ex capo di Stato è accusato dal Partito laburista democratico di "abuso di potere politico" e minaccia alla democrazia per aver convocato, alla vigilia delle elezioni del 2022, un evento con un gruppo di ambasciatori stranieri alla residenza dell'Alvorada per attaccare il sistema di voto elettronico brasiliano, prima delle elezioni presidenziali di fine 2022..

Lo stesso Bolsonaro ha ammesso il rischio di una condanna. in un'intervista a CNN Brasil.

Il dibattimento è iniziato con la presentazione della causa e delle argomentazioni dell'accusa e della difesa. Dopo questo passaggio, la procura elettorale - favorevole alla condanna - ha dato il suo parere. I sette magistrati del Tribunale elettorale dovranno votare nella sessione plenaria.

La corte ha riservato tre udienze al dibattimento: se il voto non si dovesse chiudere oggi, il processo potrà proseguire il 27 e 29 giugno. Inoltre, se anche uno solo dei giudici dovesse richiedere un riesame, il processo sarà interrotto e ripreso entro 30 giorni, eventualmente prorogabili di altri 30 giorni.

