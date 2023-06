++ Tim, esclusiva a Kkr per trattare su Netco ++

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Tim, concluso l'esame delle offerte non vincolanti per Netco, concede un periodo di esclusiva a Kkr.

Il cda ha dato mandato all'amministratore delegato per avviare la negoziazione e arrivare a un'offerta vincolante da presentare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 30 settembre. (ANSA).