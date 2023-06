++ Allarme zanzare dall'Ecdc, Italia prima per virus del Nilo ++

(ANSA) - BRUXELLES, 22 GIU - La tendenza al riscaldamento in Europa, con ondate di calore e inondazioni più frequenti e gravi e estati più lunghe e più calde, creano condizioni più favorevoli per specie di zanzare invasive come Aedes albopictus e Aedes aegypti. E' l'allarme dell'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, con l'attesa possano seguire più casi e morti da dengue, chikungunya e febbre del Nilo occidentale. Nel 2022 nell'Ue e See sono stati segnalati 1.133 casi umani e 92 decessi di infezione da virus del Nilo: 1.112 acquisiti localmente in 11 paesi, con l'Italia in testa con 723 casi segnalati localmente. (ANSA).