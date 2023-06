Zelensky, 'i progressi nell'offensiva più lenti del previsto'

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Volodymyr Zelensky, in un'intervista alla Bbc, ha riconosciuto che i progressi della controffensiva ucraina sono "più lenti del previsto". "Alcune persone credono che questo sia un film di Hollywood e si aspettano risultati ora. Non lo è - ha aggiunto - Ciò che è in gioco è la vita delle persone". (ANSA).