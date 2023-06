Tajani, messaggio a Mosca è che siamo uniti per l'Ucraina

- Questa conferenza rappresenta "un messaggio chiaro" rivolto in primo luogo "alla Russia: che esiste un vasto fronte di Paesi uniti nella difesa del diritto internazionale", oltre che a sostegno della libertà dell'Ucraina. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, alla Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina a Londra.

"Vogliamo la pace - ha poi aggiunto Tajani - ma la pace è impossibile senza giustizia e giustizia significa libertà per l'Ucraina". Un obiettivo che "passa per la ricostruzione", come premessa verso l'adesione di Kiev "all'Unione Europea". (ANSA).