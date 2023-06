Salvini, 'non complico vita a tutti perché qualcuno evade'

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Sono due modi di vedere il mondo, questo vale per l'evasione fiscale. Oggi ci sono i dati della Guardia di finanza e per il nuovo codice della strada. Siccome c'è uno che passa col rosso, complico la vita a tutti gli automobilisti. Siccome c'è uno che evade il fisco, non è uno, sono alcune migliaia, complico la vita a tutti gli imprenditori nei rapporti con il fisco".

Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, all'assemblea dell'Ance parlando della necessità del principio della fiducia. (ANSA).