Powell, 'tassi più alti necessari contro l'inflazione'

(ANSA) - NEW YORK, 21 GIU - Tassi di interesse più alti sono necessari per ridurre l'inflazione. Lo afferma il presidente della Fed Jerome Powell alla commissione servizi finanziari della Camera. La Fed è "fortemente impegnata a riportare l'inflazione al 2%. Continueremo a prendere le nostre decisioni riunione per riunione, sulla base dei dati e delle loro implicazioni per l'outllok dell'attiivtà economica e dell'inflazione", ha aggiunto Powell. (ANSA).