Mattarella a Lula, lei ha saputo difendere la democrazia

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Presidente, la sua presenza a Roma è un onore per la Repubblica italiana e per me è un piacere dare il benvenuto qui al Quirinale a lei e al seguito che l'accompagna. Lei ha incontrato qui al Quirinale due miei predecessori e sono molto lieto che lei torni al Quirinale da Presidente del Brasile. Esprimo tutta la stima e l'apprezzamento per la sua difesa della democrazia e del Parlamento. Un assalto al Parlamento nel tentativo di sovvertire i risultati elettorali. E' stato un momento di democrazia molto importante.

La sua presenza qui è l'occasione per ribadire ancora una volta la vicinanza e l'amicizia che lega il Brasile e l'Italia e la volontà di accrescere la nostra collaborazione sotto ogni profilo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il Presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva (ANSA).