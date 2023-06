Appalti: Meloni, invertito il paradigma della colpevolezza

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Avere un codice degli appalti basato sulla fiducia tra Stato e imprese vuol dire avere tempi e costi certi e la possibilità di programmare. Poi è chiaro che se la fiducia viene tradita la risposta deve essere dura perché i primi danneggiati sono proprio aziende che hanno rispettato le regole e i cittadini" ma "non si può partire dal principio di colpevolezza verso tutti come è stato per troppo tempo". Lo dice la premier, Giorgia Meloni, all'assemblea dell'Ance. "Abbiamo ribaltato questo paradigma nel codice degli appalti e intendiamo farlo in tante altre riforme s a partire dalla delega fiscale", aggiunge. (ANSA).