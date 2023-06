Mozione Pd, non usare i fondi Pnrr per le armi all'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Escludere l'utilizzo delle risorse di pertinenza del Pnrr per la produzione di armi e munizioni in conseguenza degli aiuti forniti all'Ucraina". E' quanto chiede l'ultimo punto della mozione del Pd sull'attuazione degli impegni previsti dal Pnrr che verrà presentata in Aula al Senato nel pomeriggio insieme alle mozioni di Iv-Az e della maggioranza. I documenti saranno esaminati e votati dall'Assemblea oggi stesso. (ANSA).