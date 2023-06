Monito del premier cinese a Berlino contro il de-risking

(ANSA) - BERLINO, 20 GIU - Il premier cinese Li Qiang ha criticato a Berlino il concetto di "de-risking", più volte citato dal cancelliere tedesco Scholz come alternativa al "decoupling" economico dalla Cina. "Negli ultimi tempi decoupling è diventata una parola di moda e adesso viene sostituito da de-risking. E' chiaro che quando si fanno investimenti o commerci si punta sul controllo del rischio e quindi capisco si vogliano ridurre i rischi", ha detto Li. Ma "quando nel nome del de-risking si impongono iniziative discriminatorie per limitare o escludere altri Paesi" allora va contro i principi del mercato e della concorrenza, così come le regole del Wto. (ANSA).