Mattarella, non ignorare il dramma dei rifugiati

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Circa 100 milioni di uomini, donne e bambini, in tutti i continenti, sono costrette a lasciare le proprie case per trovare protezione contro la persecuzione, gli abusi, le violenze. Il senso di umanità e il rispetto per i più alti valori iscritti nella Costituzione repubblicana impongono di non ignorare il loro dramma". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della giornata mondiale del rifugiato. (ANSA).