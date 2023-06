Lgbt, donne e preti sposati, i nodi della Chiesa al Sinodo

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 20 GIU - L'accoglienza nella Chiesa delle persone Lgbt, il ruolo delle donne e l'eventualità di aprire per loro il diaconato, la possibilità di avere sacerdoti sposati. Sono alcuni dei nodi emersi dalle consultazioni del Sinodo in tutto il mondo. I temi vengono citati nell'Instrumentum Laboris, il documento preparatorio all'assemblea dei vescovi di ottobre, senza fornire una soluzione ma con domande aperte. Sarà l'assemblea ad affrontarle e a dare eventualmente delle risposte. "I Documenti finali delle Assemblee continentali menzionano spesso coloro che non si sentono accettati nella Chiesa, come i divorziati e risposati, le persone in matrimonio poligamico o le persone Lgbtq+", si legge nell'Instrumentum Laboris. (ANSA).