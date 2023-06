I talebani eseguono una seconda condanna a morte

(ANSA) - KABUL, 20 GIU - Le autorità talebane dell'Afghanistan hanno eseguito pubblicamente la seconda condanna a morte dalla presa del potere. Lo riferiscono dei funzionari pubblici.

Il condannato, giustiziato vicino a una moschea di provincia, era stato condannato per omicidio. L'uomo "è stato giustiziato in pubblico nella città di Sultan Ghazi Baba, centro di provincia di Laghman, in modo che potesse soffrire e diventare una lezione per gli altri", si legge in un comunicato delle autorità locali per l'informazione. Il suo nome, hanno aggiunto, è "Ajmal, figlio di Naseem", e aveva ucciso cinque persone. Un funzionario del dipartimento provinciale per l'informazione e la cultura ha detto all'Afp che circa 2.000 persone hanno assistito all'esecuzione - compresi i parenti delle vittime di Ajmal - e che la sentenza e l'esecuzione sono state eseguite in conformità con la legge della sharia. Sebbene le esecuzioni pubbliche fossero più comuni durante il primo governo talebano dal 1996 al 2001, la prima che hanno eseguito da quando sono tornati al potere è stata nel dicembre dello scorso anno nella provincia di Farah. (ANSA).