Francia: Stato condannato a indennizzare le vittime di smog

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Lo Stato francese è stato condannato per la prima volta a indennizzare vittime di smog a causa del superamento della soglia di inquinamento nella regione di Parigi. La condanna sulla base di due sentenze del tribunale amministrativo di Parigi "inedite e importanti", come ha indicato all'agenzia France Presse l'avvocato delle famiglie, François Lafforgue.

Riguardano due bimbi vittime di bronchioliti e otiti a ripetizione nei primi due anni di vita. Entrambi risiedono nella regione parigina a meno di 1 km dal Boulevard Péripherique, il raccordo anulare che circonda la capitale di Francia. Lo Stato francese dovrà versare 3.000 e 2.000 euro alle famiglie.

Già nell'ottobre 2022 lo Stato fu condannato a sborsare 20 milioni di euro, poiché ritenuto dal Consiglio di Stato responsabile della cattiva qualità dell'aria. In Francia, secondo l'organismo Santé Publique France, sono 40.000 i decessi attribuibili ogni anno alle polveri sottili. (ANSA).