Borsa: Tokyo, apertura in lieve calo (-0,32%)

(ANSA) - TOKYO, 20 GIU - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in leggero ribasso, orfana di indicazioni da Wall Street - chiusa per il giorno di festività nazionale - e appesantita dal mancato annuncio di un piano di stimolo del governo in Cina.

In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una flessione dello 0,32% a quota 33.262,24, cedendo 108 punti. Sul mercato valutario prosegue l'indebolimento dello yen sul dollaro a 141,90, mentre è poco variato sull'euro poco sopra un livello di 155. (ANSA).