Borsa: Milano apre in calo, Tim controtendenza +2%

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - Apertura in calo per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,35% a 27.656 punti. Schizza subito in controtendenza Tim, che sale del 2% in avvio, sulle attese che la vendita di Netco possa finalmente andare a buon fine.

Debole invece Sellantis che cede lo 0,8% e in fondo al listino si pongono Moncler (-1,5%) e Nexi (-1,13%). (ANSA).