Urso, 'al lavoro su incentivi ad assicurazioni calamità'

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Stamo lavorando insieme all'Ivass, al ministero dell'Economia e agli altri istituti per incentivare le imprese e le famiglie ad assicurarsi contro le calamità. Per farlo abbiamo bisogno che, in questo momento, le assicurazioni corrispondano subito i premi che erano stati attivati" in Emilia Romagna. Lo dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della conferenza stampa di presentazione del Phygital Sustainability Expo. Il ministro sottolinea la necessità di "superare la diffidenza di imprese e famiglie ad assicurarsi contro le calamità". (ANSA).