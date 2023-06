Ucraina: ripresi 8 villaggi, ma la controffensiva frena

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Un' avanzata lenta ma costante: sono otto i villaggi liberati dalla brigata Tavria delle forze ucraine nelle ultime due settimane di combattimenti in direzione di Berdiansk e Melitopol. L'ultimo quello di Pyatikhatki. Lo ha confermato su Telegram la viceministra alla Difesa ucraina, Hanna Malvar. Ha segnalato che la brigata Tavria è avanzata sette km in territorio nemico, in profondità in diverse aree nel settore di Bakhmut, nonostante i russi abbiano cercato di fermare le forze di Kiev, dispiegando sul terreno un maggior numero di soldati e intensificando i bombardamenti. Malvar ha inoltre spiegato che la scorsa settimana i russi hanno proseguito la loro marcia nelle direzioni di Lyman-Kupiansk, Avdiivka e Marinka. "Non abbiamo perso un solo metro di terreno grazie alla professionalità e al coraggio dei nostri combattenti", ha affermato la viceministra. Oltre 5.800 attacchi sono stati mossi dai russi, che hanno utilizzato 277.220 proiettili nell'ultima settimana a est.

La scorsa notte le forze ucraine sono riuscite a neutralizzare e distruggere due droni russi nella regione di Dnipropetrovsk, sempre nell'Ucraina sud-orientale, come ha reso noto su Telegram il capo del consiglio regionale, Nikolai Lukashuk, citato dall'emittente Rbc-Ucraina.

Ma le forze ucraine potrebbero aver sospeso temporaneamente la controffensiva per riesaminate le tattiche per le operazioni future, stando a quanto scrive l'Istituto per lo studio della guerra (Isw) nel suo report quotidiano sull'andamento del conflitto. Il centro di studi statunitense cita una dichiarazione rilasciata venerdì scorso dal capo dell'intelligence militare estone, il colonnello Margo Grosberg, secondo cui "nei prossimi sette giorni" non ci sarà un'offensiva ucraina. Un'informazione riportata anche da altre fonti al WSJ.

Intanto si fa sempre più tragico il bilancio delle perdite fra i civili: sono 490 bambini rimasti uccisi dall'inizio della guerra 1.026 quelli feriti, in maggioranza nel Donetsk, stando al bilancio ancora provvisorio dell'ufficio del Procuratore generale ucraino citato da Ukrinform. (ANSA).