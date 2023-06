Mosca, 'interesse e attesa per la visita di Zuppi'

(ANSA) - MOSCA, 19 GIU - "C'è interesse e attesa da parte del governo russo" per una prossima visita a Mosca del cardinale Matteo Zuppi, inviato del Vaticano per l'iniziativa di pace per l'Ucraina. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Alexander Grushko, citato dall'agenzia Tass. Grushko, che non ha detto quando tale visita potrebbe aver luogo, ha ribadito l'opinione positiva del governo di Mosca per l'iniziativa della Santa Sede.

"Apprezziamo la posizione equilibrata del Vaticano e la posizione presa personalmente dal Papa", ha affermato il vice ministro. (ANSA).