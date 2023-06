Incassi, in testa The Flash seguito dalla Sirenetta e Spider Man

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Svetta in testa alla classifica del box office italiano il cinecomic DC The Flash, in cui il regista di IT Andy Muschietti esce dall'horror suo genere d'eccellenza e disegna un'avventura di supereroi. Il film con protagonista Ezra Miller ha incassato 1 milione 227mila euro nei 4 giorni del weekend iniziato giovedì con l'ultimo giorno di Cinema in Festa con i biglietti a 3,5 euro. La media è stata di 2.499 euro su 491 schermi.

A seguire gli agguerriti concorrenti: Spider-Man: Across the Spider-Verse che, in calo del 31%, ha raccolto 646mila euro per un totale di 5 milioni 232mila di euro in 15 giorni. La media del film di animazione con Shameik Moore e Hailee Steinfeld è stata di 1.634 euro su 396 sale.

Al terzo posto la disneyana Sirenetta in calo del 37% ha messo via altri 565 mila arrivando a 11 milioni 238mila in 4 settimane. Il film con cui Rob Marshall rilegge il classico del 1989 ha avuto una media di 1.468 su 385 schermi.

Quarto i Transformers - Il risveglio, settima avventura della saga ambientata negli anni '90 per un voluto richiamo alla serie tv del 1996, che ha guadagnato 534mila euro arrivando a 2 milioni 115mila euro in 15 giorni.

Scende quinto il rombante Fast X con Vin Diesel e Jason Momoa nella parte del cattivo: 129mila nell'ultimo weekend e un complessivo di 11 milioni 672mila in 5 settimane.

Nel complesso il box office del week end ha raggiunto 3.771.495 euro con 653mila presenze in calo del -2% sulla scorsa settimana ma in rialzo del +50.60% sullo stesso periodo del 2022. (ANSA).