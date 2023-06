Il 2022 è stato l'anno più caldo della storia in Italia

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Il 2022 è stato l'anno più caldo mai registrato in Italia da quando ci sono rilevazioni scientifiche, dalla seconda metà dell'Ottocento. Lo rivela il rapporto "Stato del Clima in Europa 2022", preparato congiuntamente dall'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) e dal servizio Ue di osservazione della Terra, Copernicus.

Il 2022 è stato l'anno più caldo mai registrato anche in Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Per l'intera Europa, l'anno passato è stato il 2/o più caldo della storia. L'estate 2022 è stata la più calda in assoluto mai registrata nel continente.

