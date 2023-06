++ Agenzia cyber, 1.094 attacchi nel 2022, deciso aumento ++

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Dal malware al phishing, dal ransomware alla compromissione della casella mail, nel 2022 sono stati 1.094 gli 'eventi cyber' trattati dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Di questi, 126 sono stati classificati come 'incidenti', hanno cioè avuto un impatto confermato dalla vittima. E' quanto emerge dalla relazione annuale dell'Agenzia trasmessa oggi al Parlamento, che dà conto di "un deciso aumento di attività malevole ai danni di settori governativi e infrastrutture critiche". Un fenomeno che si è "acuito" con la guerra in Ucraina e l'Italia è "tra i Paesi maggiormente interessati dalla diffusione generalizzata di malware e da attacchi cibernetici mirati, specie in danno del comparto sanitario e di quello energetico". (ANSA).