Usa, 'colloqui di Blinken in Cina franchi e costruttivi'

(ANSA) - WASHINGTON, 18 GIU - I colloqui del segretario di stato Antony Blinken in Cina sono stati "franchi", "sostanziali" e "costruttivi": lo rende noto il dipartimento di Stato Usa.

Blinken "ha sottolineato l'importanza della diplomazia e del mantenimento di canali di comunicazione aperti su tutta la gamma di questioni per ridurre il rischio di percezione errata e calcolo errato", ha riferito il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller, aggiungendo che il segretario di stato ha invitato il ministro degli esteri cinese a Washington per continuare le discussioni ed il collega ha accettato. (ANSA).