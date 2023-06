Il segretario di Stato americano Blinken arrivato in Cina

(ANSA) - PECHINO, 18 GIU - Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato stamattina a Pechino, la visita Usa di più alto livello in Cina da quella effettuata dal suo predecessore nel 2018.

Nell'ambito di un difficile tentativo di allentare le tensioni bilaterali, l'idea del Dipartimento di Stato americano è quella di avviare un disgelo diplomatico e mantenere un dialogo per "gestire responsabilmente le relazioni sino-americane". La visita a Pechino del capo della diplomazia Usa era inizialmente prevista per febbraio, sulla scia dell'incontro lo scorso novembre tra il presidente americano Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping a margine del vertice G20 in Indonesia. Ma è stata annullata all'ultimo minuto dopo il sorvolo del territorio americano da parte di un pallone cinese considerato da Washington un velivolo "spia". (ANSA).