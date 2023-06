Fao, in Cile patto storico contro la fame e la malnutrizione

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - In Cile "è iniziato un processo che continuerà in altri continenti. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura continuerà a fornire supporto tecnico alle azioni legislative che contribuiscono a garantire il diritto a un'alimentazione adeguata". Così il vicedirettore generale della Fao e rappresentante regionale per l'America Latina e i Caraibi, Mario Lubetkin, in merito al secondo Vertice Parlamentare Globale che si è chiuso ieri in Cile, a Valparaíso, dove è stato raggiunto un "patto storico contro la fame e la malnutrizione".

Nel testo, oltre 200 parlamentari, 15 presidenti e vicepresidenti dei parlamenti nazionali e regionali e degli organi parlamentari di 64 paesi concordano di impegnarsi a lavorare per una transizione verso sistemi agroalimentari sostenibili, inclusivi, equi, resilienti e favorevoli alla realizzazione del diritto a un'alimentazione adeguata per tutti.

Il patto chiede una maggiore partecipazione e coinvolgimento dei parlamenti per rafforzare l'impegno politico, nonché iniziative concrete, legislazione, partenariati e stanziamenti di bilancio, tra le altre azioni. I parlamentari si sono inoltre impegnati a misurare i loro progressi riferendo sugli sforzi verso la trasformazione dei sistemi agroalimentari, comprese le iniziative intraprese e le leggi adottate. (ANSA).