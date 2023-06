Carlo III a cavallo per la prima parata di compleanno

(ANSA) - LONDRA, 17 GIU - Grande festa oggi a Londra per il compleanno di re Carlo III, la parata annuale 'Trooping the Colour' che celebra il genetliaco ufficiale del sovrano.

Un'antica tradizione ripercorsa per la prima volta da re Carlo, che ha voluto ispezionare le truppe in sella a un cavallo, come già aveva fatto sua madre, la regina Elisabetta II, fino al 1986.

Il re era seguito a cavallo dal figlio maggiore ed erede, il principe William, dal fratello Edoardo, dal duca di Edimburgo e dalla sorella Anna. La regina Camilla e la moglie di William, Catherine, principessa del Galles, hanno invece preferito salutare la folla da una carrozza.

La colorata dimostrazione di precisione e sfarzo del reggimento è la prima del regno del 74enne Carlo. Il vero compleanno di Charles è il 14 novembre, ma i sovrani britannici festeggiano due volte: una in privato e un'altra in pubblico. La tradizione della parata di giugno iniziò nel 1748 sotto il re Giorgio II, che voleva una celebrazione in un clima estivo migliore, poiché il suo compleanno era il 30 ottobre.

L'evento, trasmesso in diretta televisiva, è iniziato con un corteo delle guardie a cavallo da Buckingham Palace verso il centro di Londra. Vi partecipano circa 1.400 soldati, 400 musicisti e 200 cavalli, guidati alla parata da Juno, una giumenta di 10 anni, insieme ad altri tre 'Drum Horses': Perseo, Atlante e Apollo. I Drum Horse sono gli animali più anziani dell'esercito e hanno il grado di maggiore. Prendono tradizionalmente il nome da figure della mitologia greca.

Il Regno Unito sta attualmente vivendo un periodo di caldo intenso che rende difficile per le truppe sopportare i cappelli da cerimonia di pelle d'orso nera e le spesse tuniche rosse. Lo scorso fine settimana William ha ispezionato le truppe e diversi soldati sono svenuti per il caldo. (ANSA).