Berlusconi, sui giornali il 'grazie per l'affetto' dei figli

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Hanno acquistato una intera pagina sui maggiori quotidiani i figli di Silvio Berlusconi per ringraziare dei segni di affetto dimostrati dalla gente alla morte del padre.

"Grazie - hanno scritto - Siamo davvero commossi per l'amore e la vicinanza che avete manifestato per la scomparsa del nostro papà".

"La presenza fisica a Milano per l'ultino saluto, le ore trascorse davanti alla residenza di Arcore, le parole di affetto e stima affidate a tv, radio e social media, i fiori, le lettere, i messaggi, i biglietti, le centinaia e centinaia di necrologi su tutti i giornali - hanno elencato - Gesti e parole che ci hanno riempito il cuore".

"Un abbraccio a tutti" si conclude il messaggio firmato "la famiglia Berlusconi". (ANSA).