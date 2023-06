Putin,cambiamenti mondiali non temporanei ma irreversibili

"I cambiamenti mondiali in tutte le sfere non sono temporanei, ma cardinali, profondi e irreversibili". Così il presidente russo Vladimir Putin parlando al forum economico di san Pietroburgo, come riporta Tass.

Il presidente russo Vladimir Putin prevede che l'economia russa potrebbe crescere fino al 2% quest'anno mentre il paese è alle prese con le sanzioni occidentali imposte dall'inizio del conflitto ucraino.

"Sono d'accordo con quegli esperti che ritengono che la crescita sarà fino all'1,5%, o forse anche fino al 2%", ha detto il presidente russo al Forum economico di San Pietroburgo affermando poi, secondo la Tass, che l'inflazione in Russia, che si è impennata dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina, sia ora al 2,9%, cioè, a suo dire, "vicino al minimo storico".

(ANSA).