Mic, al via bando per direttori musei da Brera a Uffizi

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Al via il bando del Ministero della cultura per i direttori dei musei aperto a cittadini italiani e Ue, con conoscenza inglese e italiano almeno al livello B2.

Uffici di livello dirigenziale generale per: Pinacoteca di Brera; Museo e Real Bosco di Capodimonte; Gallerie degli Uffizi; Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea.

Uffici di livello dirigenziale non generale: Gallerie Estensi; Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Gallerie Nazionali di Arte Antica; Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Galleria Nazionale dell'Umbria; Museo Nazionale d'Abruzzo. La candidatura va presentata entro le 12 del 14 luglio 2023.

(ANSA).