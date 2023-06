Kiev, vittime nei dintorni della capitale dopo i missili

(ANSA) - KIEV, 16 GIU - "In seguito di un attacco missilistico russo, case private sono state danneggiate in uno dei distretti della regione di Kiev, dove ci sono vittime": lo riferisce il capo della polizia regionale, Andriy Nebytov, citato dal canale Telegram dell'amministrazione militare della capitale ucraina. Nelle foto postate si vedono alcune casette rurali semidistrutte in una zona di campagna. (ANSA).