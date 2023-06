Golden power su Pirelli, governo tutela i sensori Cyber

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Il Governo, nella seduta del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2023, su proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha disposto l'esercizio dei poteri speciali 'golden power' sull'operazione oggetto di notifica da parte di China National Tire and Rubber Corporation, Ltd., riguardante il patto parasociale sulla governance della società Pirelli & C. S.p.A". Lo rende noto Palazzo Chigi. "La decisione del governo - viene spiegato -, nel rispetto del principio di proporzionalità, prevede apposite prescrizioni per la tutela dell'asset strategico costituito da sensori Cyber impiantabili negli pneumatici".

"Per alcune decisioni strategiche del cda le prescrizioni del governo prevedono, altresì, un voto di almeno i 4/5 del consiglio di amministrazione", sottolinea Palazzo Chigi. (ANSA).