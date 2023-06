Fonti Nato, non c'è accordo su rimozione del Map per Kiev

(ANSA) - BRUXELLES, 16 GIU - "Non c'è accordo tra gli alleati sulla proposta di rimuovere il Map per l'Ucraina, si tratta solo di una proposta". Lo dice all'ANSA un'alta fonte diplomatica al corrente delle discussioni in corso all'interno del Consiglio Atlantico. Il Piano d'azione per l'adesione (Membership Action Plan, o Map) è il programma che aiuta i Paesi che aspirano ad entrare nella Nato a raggiungere gli standard necessari in termini di qualità delle istituzioni e dello Stato di diritto, fra i vari parametri. Ma Finlandia e Svezia, ad esempio, hanno saltato questo passaggio.

La rimozione del Map, sottolinea la fonte, permetterebbe agli alleati di andare oltre il linguaggio del summit di Bucarest, nel quale si parlava d'ingresso al termine dell'action plan. Il ministro della Difesa tedesco Pistorius si è detto oggi a favore dell'esenzione per l'Ucraina ma, confida la fonte, "si tratta di una posizione personale" e il dibattito sulla proposta - avanzata da Stoltenberg all'informale esteri di Oslo - si deve ancora "sviluppare in pieno". Si tratta ad ogni modo di un dibattito che si aprirà dopo Vilnius dato che, come ha detto lo stesso segretario generale, il tema dell'invito dell'Ucraina ad entrare nella Nato al summit non sarà sul tavolo. (ANSA).