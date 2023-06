F1:la Mercedes brilla nelle libere 2 in Canada,3/a Ferrari Sainz

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Avvio brillante per le Mercedes nel weekend della Formula 1 in Canada. Sul circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve, Lewis Hamilton firma il miglior tempo in 1'13''718 davanti al compagno di squadra George Russell (+0''027) ed alla Ferrari di Carlos Sainz (+0''126). Quinta la Rossa di Charles Leclerc (+0''376) che corre con un casco dedicato all'indimenticato campione del Cavallino, mentre è sesto il campione del mondo Max Verstappen (+0''424).

Quarto tempo per la Aston Martin di Fernando Alonso (+0''326) e ottava l'altra Red Bull di Sergio Perez (+0''532). (ANSA).