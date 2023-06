Bankitalia rivede al rialzo il Pil 2023,lima quello 2024-25

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Banca d'Italia rivede al rialzo il Pil per il 2023 che dovrebbe salire dell'1,3% contro il +0,6% stimato a gennaio. Nelle proiezioni macro condotte nell'ambito dell'Eurosistema Bce tuttavia, l'economia "si espanderebbe in misura contenuta nel resto del triennio, frenato dagli effetti del peggioramento delle condizioni di finanziamento". Per il prossimo anno il Pil salirebbe solo dell'1% (era l'1,2% nella stima di gennaio) e dell'1,1 nel 2025. (ANSA).