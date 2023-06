Ue, domani riunione con i Paesi per il soccorso in mare

(ANSA) - BRUXELLES, 15 GIU - In risposta al naufragio avvenuto al largo di Pylos, in Grecia, "il gruppo di contatto per le attività di ricerca e salvataggio (Sar) di ricerca e salvataggio si riunirà domani". Lo ha annunciato la portavoce della Commissione europea per le migrazioni, Anitta Hipper.

Il gruppo è stato istituito dallo stesso esecutivo Ue ed è composto dalle autorità competenti dei Paesi membri. "L'idea - ha spiegato la portavoce - è di proseguire lo scambio" con i Ventisette sulle "pratiche comuni per trovare un approccio comune per migliorare ancora" le operazioni "e aiutare gli Stati membri" con l'obiettivo di "prevenire la perdita di altre vite".

(ANSA).