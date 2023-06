Palestinese ucciso in Cisgiordania in scontri con Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 15 GIU - Un palestinese è stato ucciso, e un altro è stato ferito in maniera grave, dall'esercito israeliano in scontri avvenuti a Nablus, in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere il ministero della Sanità locale che, citato dall'agenzia Wafa, che ha identificato l'uomo in Khalil Yahya Al-Anis.

Il fatto è avvenuto durante l'operazione di demolizione da parte dei militari della casa di un altro palestinese responsabile di un attentato terroristico in cui lo scorso ottobre fu ucciso il soldato Ido Baruch. Il portavoce militare ha detto che militanti palestinesi hanno sparato contro i soldati e sono stati lanciati esplosivi. (ANSA).