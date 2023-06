'Ottenuti embrioni umani sintetici con cellule staminali'

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Gli scienziati hanno ottenuto embrioni umani sintetici utilizzando cellule staminali in un progresso rivoluzionario che elude la necessità di ovuli o spermatozoi. Lo riporta un'esclusiva del Guardian che riprende l'annuncio della biologa Magdalena Żernicka-Goetz, dell'Università di Cambridge e del California Institute of Technology, intervenuta ieri all'incontro annuale dell'International Society for Stem Cell Research a Boston.

"Possiamo creare modelli simili a embrioni umani riprogrammando le cellule (staminali embrionali)", ha detto la ricercatrice all'incontro. (ANSA).