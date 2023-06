Gran giurì incrimina la talpa dei leak del Pentagono

(ANSA) - NEW YORK, 15 GIU - Un gran giurì federale ha incriminato la talpa dei leak del Pentagono Jack Teixeira. Lo riportano i media americani, sottolineando che Teixeira è accusato di aver volontariamente trattenuto e diffuso informazioni riservate legate alla difesa nazionale.

La talpa dei leak del Pentagono è stata arrestata lo scorso 13 aprile ed è sotto la custodia federale dopo che l'accusa ha presentato prove che mostrano la sua possibilità di accesso a un arsenale di armi, oltre al rischio che condivida informazioni sensibili con paesi stranieri.

"La rimozione non autorizzata, il mantenimento e la trasmissione di informazioni riservate mette a rischio la sicurezza del nostro paese", afferma il procuratore del Massachusetts Joshua S. Levy. "Coloro a cui è garantito l'accesso a informazioni riservate hanno l'obbligo di salvaguardarle per la sicurezza degli Stati Uniti, dei nostri militari, dei nostri cittadini e dei nostri alleati", osserva Levy notando l'impegno a "assicurare che tutti coloro che custodiscono informazioni sensibili di sicurezza nazionale aderiscano alla legge" (ANSA).