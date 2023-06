Aiea, situazione grave a Zaporizhzhia, ma si sta stabilizzando

(ANSA) - MOSCA, 15 GIU - Il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha stimato oggi, dopo una visita alla centrale nucleare di Zaporizhia in Ucraina, che la situazione è "grave" ma in via di stabilizzazione, dopo la distruzione di una diga.

"Possiamo osservare da un lato che la situazione è grave, le conseguenze ci sono e sono reali", ha riferito ai giornalisti Rafael Grossi. "Allo stesso tempo, si stanno prendendo misure per stabilizzare la situazione", ha aggiunto. (ANSA).