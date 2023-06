'Ucciso il vice di Kadyrov'. Lui riappare, 'sto bene'

(ANSA) - MOSCA, 15 GIU - Alcuni media ucraini hanno dato per morto Adam Delimkhanov, braccio destro del comandante ceceno Ramzan Kadyrov e deputato della Duma russa, sostenendo che era stato ucciso in combattimento nella regione di Zaporizhzhia.

Kadyrov chiede aiuto agli 007 ucraini e alle forze speciali cecene per trovarlo, poi dice che "è vivo e vegeto e non è nemmeno ferito". Infine è lo stesso Delimkhanov a comunicare su Telegram: "Sto bene".

"Ho deciso di mostrare a tutti, principalmente agli ucraini, fino a che punto si sono abbassati i loro media", ha affermato Kadyrov sul suo canale Telegram. Delimkhanov, riferendosi agli ucraini, ha anche aggiunto che "non hanno assolutamente nessun rispetto e nessuna considerazione per il loro pubblico, diffondendo sfacciatamente notizie false. Questo è il significato della libertà di parola occidentale: l'importante è attirare l'attenzione, e non importa in che modo". (ANSA).