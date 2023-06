Nuova grana per Microsoft-Activision, stop Usa alle nozze

(ANSA) - NEW YORK, 14 GIU - Per le nozze fra Microsoft e Activision Blizzard non c'è pace. Un giudice della California blocca temporaneamente l'unione accogliendo la richiesta della Federal Trade Commission per un ordine restrittivo temporaneo che resterà in vigore fino a quanto la corte non si pronuncerà sull'ingiunzione preliminare chiesta dalle autorità americane contro l'acquisizione da 69 miliardi di dollari.

Nei documenti depositati in tribunale, la Ftc ha spiegato di aver chiesto la sospensione temporanea sulla scia dei timori che Microsoft e Activision potessero "consumare" l'accordo prima della decisione del giudice amministrativo a cui si sono rivolte le autorità americane lo scorso anno per contrastare l'operazione che, a loro, avviso danneggia i consumatori limitando la concorrenza. Nell'accordo originario firmato nel gennaio 2022, le due società si sono infatti impegnate a completare l'intesa entro il 18 luglio. I tempi quindi stringono per Microsoft e Activision: nel caso in cui l'operazione non fosse chiusa entro la data stabilita il colosso di Redmond si troverebbe a dover pagare 3 miliardi ad Activision come 'breakup fee', a meno che non sia raggiunto un accordo per un'estensione dei termini. (ANSA).