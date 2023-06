Migranti: 17 morti in naufragio a sud del Peloponneso

(ANSA) - ATENE, 14 GIU - Sono diciassette le vittime del naufragio di un peschereccio avvenuto a sud della penisola del Peloponneso, come annunciato dalla guardia costiera greca. Il naufragio è avvenuto in acque internazionali, a 47 miglia nautiche da Pylos. Secondo le informazioni riportate dal sito di Kathimerini, il peschereccio che si è ribaltato era lungo 30 metri e almeno 400 persone si trovavano a bordo.

Finora sono stati tratti in salvo 104 migranti. Continuano le ricerche dei dispersi. (ANSA).