La Fed si prende una pausa e lascia i tassi invariati

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - La Fed si concede una pausa e lascia invariati, per la prima volta in 15 mesi, i tassi di interesse.

Dopo dieci rialzi consecutivi, la banca centrale mantiene il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 5% e il 5,25%. Ma l''inflazione resta "elevata" e la Fed prevede tassi al 5,6% alla fine del 2023 e al 4,6% nel 2024. E' quanto emerge dalle dot plot, le tabelle allegate al comunicato finale della due giorni di riunione, che sembrano indicare almeno altri due rialzi dei tassi quest'anno. Le stime della Fed indicano un Pil americano in crescita nel 2023 dell'1,0% e nel 2024 dell'1,1%, mentre l'inflazione sarà al 3,2% nel 2023 e al 2,6% nel 2024.

