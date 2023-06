Berlusconi: in Duomo inizia il funerale di Stato

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Ha inizio nel Duomo di Milano il funerale di Stato di Silvio Berlusconi. Il feretro è scortato, davanti all'altare maggiore da Carabinieri in alta uniforme. La celebrazione liturgica, aperta dal Requiem, è presieduto dall'Arcivescovo di Milano Mario Delpini.

I cinque figli di Silvio Berlusconi, Marina, PierSilvio, Barbara, Eleonora e Luigi sono commossi, Marina E PierSilvio in lacrime, così come Marta Fascina. Alle spalle della famiglia Gianni Letta, l'uomo più vicino a Berlusconi insieme a Fedele Confalonieri.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni seguono assorti la celebrazione, davanti al feretro una foto di Berlusconi sorridente e a braccia conserte, su sfondo blu. Tricolore la corona di fiori posata sulla bara. (ANSA).